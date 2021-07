Twee ouderen voor tienduizenden euro's opgelicht

Inlogscherm vraagt username en password

Een van de slachtoffers is een 88-jarige vrouw. Zij vertelde dat ze gisteren rond 11.30 uur gebeld werd door een man die zich uitgaf als medewerker van de RABO bank. Hij vertelde haar dat zij het slachtoffer was geworden van phishing. Een onbekend persoon had zojuist geld van haar rekening opgenomen in Amsterdam. Hij zou een collega langs sturen om de overboeking te blokkeren. Tien minuten later werd er bij haar aangebeld. Er stond een man voor de deur die een pasje aan zijn broek hangen alsof hij van de bank was. Aangeefster liet hem binnen waarna hij haar computer aanzette en haar liet inloggen bij de bank. Volgens deze ‘behulpzame’ man had zij een virus op haar PC. Na enige tijd knipte hij haar pas door en verliet vervolgens de woning. Nadat het slachtoffer aan een familielid vertelde wat haar was overkomen werd haar duidelijk dat zij was opgelicht. Er was inmiddels een groot deel van haar spaargeld van haar rekeningen opgenomen.

Signalement

Volgens de aangeefster was de man die haar belde een wat oudere persoon die perfect Nederlands sprak. De man die in haar woning kwam is blank en tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij heeft kort blond haar. Ook een 85-jarige man in Tilburg Noord werd gisteren op dezelfde manier opgelicht. Ook bij hem werd een aanzienlijk geldbedrag opgenomen. De politie van het team Groene Beemden houdt er gezien de werkwijze en signalement rekening mee dat het om dezelfde daders gaat en stelt een nader onderzoek in en kijkt of er relevante camerabeelden zijn.