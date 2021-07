Zwaargewonde bij brand in Hoogeveen

In de nacht van vrijdag 9 juli op zaterdag 10 juli 2021 is er een woningbrand geweest aan de Lomanlaan in Hoogeveen. Rond 2:15 uur werd er melding gedaan van de brand. Een 56-jarige man raakte bij deze brand zwaargewond. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan.

Brand

De brandweer was na de melding snel ter plaatse en had de brand binnen korte tijd onder controle. Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse en er werd al snel opgeschaald naar middelbrand. Bij de bluswerkzaamheden troffen de brandweerlieden het slachtoffer in de woning. Hij is uit de woning gehaald en zwaargewond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Omliggende woningen moesten voor de veiligheid worden ontruimd. Alle bewoners konden nadat de woningen waren gecontroleerd door de brandweer weer terugkeren naar hun woning.

Onderzoek

De politie doet uitgebreid onderzoek naar deze woningbrand. Hierin ondernemen wij een aantal stappen. Zo wordt er technisch en forensisch onderzoek gedaan en kijkt de politie of er in de buurt camera’s hangen waarvan de beelden kunnen worden gebruikt in het onderzoek. Er wordt uiteraard ook met getuigen gesproken. Getuigen die zich nog niet bij de politie hebben gemeld, worden gevraagd dit alsnog te doen. De politie houdt in het onderzoek rekening met verschillende scenario’s. Het onderzoek loopt volop.