Collega slaat man gebroken neus

Na een ruzie tussen twee collega’s bij een bedrijf aan de Westlandse Langeweg is een 37-jarige man uit Wouwse Plantage aangehouden. Zijn collega, een 20-jarige plaatsgenoot liep een gebroken neus op en heeft aangifte van mishandeling gedaan.

De politie werd op vrijdag 9 juli rond 16.30 uur gewaarschuwd dat twee mannen het bij een bedrijf het met elkaar aan de stok hadden. Daar aangekomen troffen dienders een gewonde man aan. Uit verklaringen bleek al snel dat een collega hem had mishandeld. Waarom het tweetal ruzie met elkaar kreeg is nog onduidelijk. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.