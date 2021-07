Overval op woning in Farmsum

De politie doet onderzoek naar een woningoverval in Farmsum. Op 10 juli 2021, omstreeks 00:30 uur drongen drie mannen een woning binnen aan de Ripperdastraat, waar op dat moment twee personen lagen te slapen. De mannen doorzochten de woning en gingen er na zo’n 20 minuten zonder buit vandoor. Er zijn bij de woningoverval geen wapens gebruikt en er raakte niemand gewond.

Omstreeks 00:50 uur komt bij de politie de melding binnen van een woningoverval. Toen de agenten op de locatie van de melding kwamen troffen zij daar de slachtoffers. De drie verdachten waren toen net gevlucht, in de richting van de Vliethorn. Zij zijn vermoedelijk in een auto vertrokken. De drie verdachten zijn alle drie mannen, tussen 20 en 30 jaar oud. Alle drie een donkere huidskleur en zij droegen donkerkleurige kleding.

Onderzoek

De slachtoffers hebben aangifte gedaan. De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart. Er is onder andere forensisch onderzoek gedaan. Daarnaast doet de politie ook een oproep aan getuigen of mensen met informatie om zich te melden.