Politie schrijft voor bijna 3000 euro aan bekeuringen uit

Op de Nansenbaan is 50 kilometer per uur toegestaan. De hoogst gemeten snelheid lag zaterdag op 78 kilometer per uur. Goed voor een bekeuring van 314 euro. In totaal kregen twaalf bestuurders een boete. De laagste gemeten overschrijding was 16 kilometer per uur te hard. Maar liefst negen bestuurders reden 20 kilometer per uur of meer te hard. Gezien de resultaten zal de politie zal komende tijd vaker op deze locatie controleren.