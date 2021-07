Grote brand in hotel Warmoesstraat

Zondagmiddag 11 juli werd de brandweer rond 12.45 gealarmeerd omdat er een brand was ontstaan in een hotelkamer van Hotel Winston in de Warmoesstraat in Amsterdam. De brand was snel uitslaand en de meldkamer van de brandweer schaalde op naar grote brand zodat drie autospuiten en twee autoladders ter plaatse gingen.