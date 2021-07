Ouders op het strand, kinderen van 1 en 2 jaar in snikhete auto achtergelaten

De politie maakt veel mee tijdens hun werk maar de melding van afgelopen zondagmiddag op de boulevard van Wijk aan Zee is er een waarbij zelfs de politie met stomheid is geslagen. Ter plaatse bleek dat ouders hun zeer jonge kinderen van 1 en 2 jaar in de auto hadden achtergelaten en zij zelf op het strand waren.

'Met stomheid geslagen'

De politie IJmond maakte maandag melding van het incident op haar Facebookpagina. 'Wij zijn af en toe met stomheid geslagen bij sommige meldingen. .

De eerste melding was voor de collega's van de zondagmiddagdienst. Meldingen dat men een hond in de auto laat, komt wel vaker voor. Maar een melding dat er twee kinderen in de auto zitten (gelukkig) niet. Maar in dit geval wel', zo schrijft een agent.

Raam ingetikt

Door een oplettende melder was er gezien dat er twee kleine kindjes versuft in een afgesloten en warme auto zaten. De collega's zijn met de ambulance met spoed ter plaatse gegaan en hebben een raampje ingetikt om de kinderen, van 1 en 2 jaar, er uit te halen. Volgens de ambulancedienst had het gezien de toestand niet veel langer moeten duren.

Ouders boos om kapotgeslagen raampje

'De ouders kwamen even later vanaf het strand aangelopen en waren in eerste aanleg vooral boos, vanwege het kapotte raam. Via een camera hielden ze de kinderen in de gaten', aldus de agent. De vader en moeder zijn beide aangehouden en aan het politiebureau is de crisisdienst s de crisisdienst van 'Veilig Thuis' ter plaatse gekomen. 'De kinderen knapten na de reddingsactie gelukkig snel op', aldus de politie.