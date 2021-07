Politie legt beslag op 5 miljoen euro aan crypto in onderzoek illegale medicijnhandel

De politie Midden-Nederland en het Openbaar Ministerie Midden-Nederland hebben afgelopen week voor ruim vijf miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen die aan het licht was gekomen in een onderzoek naar illegale medicijnhandel, witwassen en fraude. 'De twee verdachten in dit onderzoek zijn een 40-jarige man en een 39-jarige vrouw uit Almere. Na hun aanhouding zijn de verdachten in afwachting van het verdere onderzoek en vervolgingsbeslissing in vrijheid gesteld', zo meldt de politie dinsdag.