Brand slaat over van camper op grote loods in Veghel

Een felle brand verwoestte woensdagnacht een loods van een interieurbedrijf aan de Nieuwe Veldenweg in Veghel. Kort voor 02.30 uur werd de brand gemeld in een camper.

Brand overgeslagen van camper op loods

Het vuur in de camper greep razendsnel om zich heen en sloeg over op de loods van het interieurbedrijf. Het pand brandde volledig af, de brandweer schaalde op naar zeer grote brand.

Koeien in veiligheid gebracht

Uit een boerenschuur achter de brandende loods werden koeien in veiligheid gebracht. Hoe de brand is kunnen ontstaan is op dit moment nog niet bekend. De brandweer is met man en macht bezig het vuur te doven.

Luide knallen

Vanuit twee redvoertuigen wordt het vuur van bovenaf bedwongen, aangevuld vanaf de grond. Tijdens de brand waren verschillende luide knallen hoorbaar, vermoedelijk drukhouders. Delen van het pand stortte in. De weg is afgesloten. Meerdere watertankwagens reden af en aan voor de toevoer van bluswater.