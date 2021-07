Militairen blijven langer in Zuid-Limburg

Het aantal militairen, dat in het door overstroming getroffen Valkenburg is ingezet, is sinds gisteren verhoogd van 70 naar 100. Dit meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Huizen en zorgcentrum onder water

'De landmachtmilitairen die sinds gisteren in Zuid-Limburg onafgebroken in touw zijn, evacueren momenteel inwoners van Valkenburg. De Geul heeft het Limburgse plaatsje onder water gezet. Huizen en een zorgcentrum staan blank', aldus het ministerie. De mensen worden nu met militaire 4-tonner vrachtwagens verplaatst naar droog gelegen gebied.

Duizenden zandzakken

Voordat het evacueren begon, vulden de militairen duizenden zandzakken, bedoeld om water tegen te houden langs de Geul en de Gulp. Ook zijn gevulde zandzakken naar Heerlen gebracht.

Kazerne Oirschot

Er zijn inmiddels 30 extra militairen ingezet waardoor het totaal aantal ingezette militairen nu op ongeveer 100 ligt. Alle militairen zijn afkomstig van de kazerne in Oirschot. Een deel daarvan stond woensdagochtend nog voor een training op een schietbaan toen ze werden geïnstrueerd over hun komende werkzaamheden in Zuid-Limburg.

Koning betuigt steun aan provincie Limburg

Koning Willem Alexander heeft in een telefoongesprek met Commissaris van de Koning Johan Remkes de inwoners van Limburg zijn steun betuigd en sterkte gewenst met de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren vanwege de grote wateroverlast als gevolg van de zware regenval de afgelopen dagen. In het gesprek informeerde de Commissaris de Koning mede op basis van zijn overleg met de burgemeesters over de huidige situatie, de schade en de verwachtingen voor de komende dagen.

Militairen blijven langer

Defensie verlengt de steunverlening, die in eerste instantie 24 uur zou duren. De bijna 100 militairen, ook wel Limburgse Jagers genaamd, zijn afkomstig van 13 Lichte Brigade uit Oirschot. Ze zijn vandaag afgelost door eenzelfde hoeveelheid collega’s van dezelfde brigade. Deze militairen blijven vooralsnog tot morgenavond 18.00 uur.