Overstroming in Limburg officieel een ramp

Volgens het Parool zegt premier Rutte schouder aan schouder te staan met de provincie; ‘Wij leven enorm mee met alle bewoners. Heel Nederland leeft mee.’

Rutte heeft laten weten dat hij vrijdagmiddag zelf gaan Limburg gaat. ‘We kunnen allemaal zien dat de situatie zonder meer ernstig is. Straten zijn veranderd in kolkende rivieren, mensen maken zich zorgen om hun huis. Er wordt met man en macht gewerkt om, waar dat nodig is, mensen in veiligheid te brengen.’