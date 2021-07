Militairen bouwen noodbrug Valkenburg

De noodbrug die militairen in het Limburgse Valkenburg vannacht hebben gelegd, is klaar voor gebruik. Genisten van 105 Waterbouwcompagnie gingen in de kleine uurtjes aan de slag in de Wilhelminalaan.

De aanleg van de 11 meter lange Medium Girder Bridge is een voorzorgsmaatregel voor het geval de brug in de Wilhelminalaan het begeeft. Nu kunnen hulpdiensten hoe dan ook naar de overkant.

Dit stuk van Valkenburg is een soort eiland, omringd door 2 uitlopers van de rivier Geul. De overspanning in de nabijgelegen Emmalaan verdween gisteren al in het kolkende water. Hierdoor bestond het risico dat dit stuk van Valkenburg geïsoleerd raakte.

Echte inzet

Tweede-luitenant Alex Timmers: "Dit is waar wij voor trainen. We oefenen het plaatsen van deze brug 3 of 4 keer per jaar. Dat we dit nu voor echte inzet hebben gedaan en zo mensen in nood helpen is bijzonder.”