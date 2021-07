Dijkdoorbraak Meerssen, geëvacueerde bewoners nog niet terug naar woning

Vrijdagmiddag even voor 14.00 uur is bij het Julianakanaal ter hoogte van Meerssen een groot gat ontstaan in de dijk. 'Inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) moeten het gebied verlaten', zo meldt de Veiligheidsregio Limburg-Zuid vrijdagmiddag.

Sirenes gaan af

Vanwege de dijkdoorbraak gaan de sirenes in het gebied af. 'Verlaat direct je woning en breng jezelf in veiligheid', aldus de veiligheidsregio. Door het gat in de dijk bij het Julianakanaal komen Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) volgens de veiligheidsregio op zéér korte termijn onder water te staan.

Sluit gas en stroom af en verlaat zsm woning

Bewoners in het betreffende gebied wordt aangeraden om het gas en elektriciteit af te sluiten omdat het water kan zorgen voor brand of kortsluiting. 'Door het gas en elektriciteit alvast af te sluiten, voorkom je dat. Draai de hoofdkraan van het water dicht en verlaat daarna zo snel mogelijk uw woning', is het dringende advies.

Update 19.00 uur: geëvacueerde inwoners moeten zich voorbereiden om nacht elders door te brengen

Inwoners van de geëvacueerde gebieden in Bunde, Brommelen, Geulle (beneden) en Voulwames moeten zich voorbereiden om de nacht elders door te brengen. Naar verwachting wordt pas middernacht duidelijk of zij naar huis kunnen of niet. Uit onderzoek blijkt dat het water dat bij Voulwames naar boven komt, maaswater is. Dit water komt onder de dijk in het Julianakanaal door naar boven, zo laat de Veiligheidsregio Limburg-Noord vrijdagavond weten.

Bigbags met zand geplaatst

Er zijn op dit moment bigbags en zandzakken geplaatst. Daarmee is de situatie voorlopig onder controle. Vanavond zal er een helikopter van de kustwacht met infraroodcamera’s het gebied scannen om de stabiliteit van de hele dijk te controleren. De scans van de kustwacht worden gedeeld met Rijkswaterstaat die op basis daarvan bepaalt of de situatie veilig is of niet.

Middernacht meer bekend

Naar verwachting is het resultaat hiervan pas rond middernacht bekend. Pas daarna wordt duidelijk of inwoners naar huis kunnen of niet. 'Meer informatie over het verblijf in opvanglocaties volgt zo snel mogelijk', aldus de Veiligheidsregio.