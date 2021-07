Venlo evacueert uit voorzorg bewoners, ook ziekenhuis wordt ontruimd

De gemeente Venlo is eerder begonnen met het evacueren van de gebieden in haar gemeente die door het verwachte hoogwater zullen gaan onderlopen. Dit meldt de gemeente vrijdag.

Vannacht om 03.00 uur

Naar verwachting zal het hoogwater Venlo in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.00 uur bereiken. Dat is dus sneller dan eerst werd aangenomen. Het water van de Maas stijgt sneller en daarom is er besloten eerder over te gaan tot evacuatie, omdat men dat niet in de nacht wil doen. Besloten is om grote delen van de gemeente vanaf 18.00 uur daadwerkelijk te gaan evacueren.

Ruim 10.000 inwoners geëvacueerd

De gemeente Venlo heeft laten weten dat zijn verwacht dat er ruim 10.000 inwoners zullen moeten worden geëvacueerd uit totaal ongeveer 4.700 woningen. De gemeente Venlo vraagt mensen op zoek te gaan naar een verblijfplaats bij familie of vrienden. Mocht dat niet lukken dan kunnen deze mensen terecht in tijdelijke opvanglocaties in de gemeente.

Ziekenhuis VieCuri volledig geëvacueerd

Veiligheidsregio Limburg-Noord en VieCuri Medisch Centrum hebben besloten om het ziekenhuis VieCuri Venlo volledig te evacueren. Het gaat om een preventieve evacuatie om elke kans op overstroming voor te zijn. Vanaf 18.00 uur worden spoedpatiënten omgeleid naar omliggende ziekenhuizen. Dit geldt ook voor bezoekers van de Huisartsenpost (HAP) en Vincent van Gogh voor GGZ.

Ongeveer 200 patiënten overgeplaatst

Ongeveer 200 patiënten zijn vrijdagmiddag op een veilige manier overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) en VieCuri kijken samen naar geschikte alternatieven voor de patiënten. VieCuri informeert zijn patiënten en hun naasten.

Bevallingen in andere geboortecentra

Zwangeren worden vanaf dit moment al doorverwezen naar andere geboortecentra. Onder andere poliafspraken, bloedafname, dialyses en scans gaan tot vrijdag 18.00 uur gewoon door. Daarna is het ziekenhuis alleen nog toegankelijk voor bezoek van de dan nog bij VieCuri verblijvende patiënten, met een maximum van 1 bezoeker per patiënt.

Update 19.00 uur

Er cirkelen op dit moment helikopters boven Venlo die de evacuatie ondersteunen. Ze worden ingezet om vanuit de lucht de situatie in beeld te brengen en eventuele knelpunten vroeg te signaleren. De luchtmacht zet F16's in die met infrarood de dijken controleren.