Roermond dreigt ramptoeristen met boetes

De gemeente Roermond gaat boetes uitdelen aan ramptoeristen. Er komen veel mensen naar de stad om te kijken naar het hoogwater en om foto's te maken. De gemeente kreeg daar veel klachten over en dreigt daarom nu met boetes.

Noodverordening

Vanwege de situatie heeft Roermond voor de gebieden die zijn getroffen door het hoogwater een noodverordening afgekondigd die ook juist moet voorkomen dat ramptoeristen naar het getroffen gebied komen. Omdat de gemeente veel meldingen kreeg dat de oproep weinig effect lijkt te hebben dreigt de gemeente nu met boetes.

Geef hulpdiensten de ruimte

'We zien veel mensen die bij de rampgebieden komen kijken. We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen. Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden. Mochten mensen zich hier niet aan houden, kunnen er boetes uitgedeeld worden', aldus de gemeente.

Hoogwaterpiek nu tussen Roermond en Venlo

Roermond heeft op dit moment nog steeds te maken met de hoogwatergolf met een lengte van ongeveer 30 kilometer die zich nu tussen Roermond en Venlo bevindt. Het Designer Outlet in Roermond krijgt mogelijk te maken met wateroverlast. Daarom zijn er initiatieven om het Designer Outlet te beschermen. Er worden onder andere big bags met zand gevuld en geplaatst.

Willem Alexanderhaven

Roermond heeft nog steeds te maken met stijgend water. Een spannende situatie, daarom wordt de situatie continu gemonitord. Met name het gebied rondom de Willem Alexanderhaven wordt extra goed in de gaten gehouden.

Bezoek premier Rutte Roermond

Demissionair premier Rutte heeft donderdagavond het getroffen Roermond bezocht. Burgemeester Donders ontving Rutte en gouverneur Johan Remkes. Ze bezochten de Roerkade waar ze spraken met hulpdiensten, waaronder medewerkers van de brandweer, politie, defensie en het waterschap. Daarna brachten ze een bezoek bij de opvanglocatie, om inwoners die hier worden opgevangen een hart onder de riem te steken.

