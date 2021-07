Nooddijk in Limburgse Horn doorgebroken, huizen ondergelopen

Horn ligt ter hoogte van Roermond maar dan precies aan de andere kant van de Maas. De nooddijk brak zaterdagmiddag rond 13.00 uur door waardoor een tiental woningen aan de Kemp onder water kwamen te staan.

Zaterdagochtend vroeg werd Horn al ontruimd waardoor er zich geen mensen meer in de ondergelopen woningen bevonden. De schade aan de ondergelopen woningen is vanzelfsprekend enorm.

Dit is waar de dijk is doorgebroken. Deze straat (Kemp) in #Horn loopt helemaal onder. pic.twitter.com/x2gYRg1BzN