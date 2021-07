Meer dan 5 miljoen euro opgehaald voor Zuid-Limburg

Na het eerste actieweekeinde van Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds hebben particulieren, bedrijven en instellingen massaal gereageerd op de oproep tot steun aan aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Sinds vrijdagmiddag is meer dan 5 miljoen euro gedoneerd (5.100.000) aan het Nationaal Rampenfonds door meer dan 105.000 individuele donateurs.

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds zegt diep getroffen te zijn door de saamhorigheid die spreekt uit resultaten tot nog toe. “ De steun vanuit het land is enorm en overweldigt ons. De beelden die binnenkomen, maken duidelijk wat de omvang is van het leed dat deze overstroming veroorzaakt. We gaan steeds meer beseffen dat dit een grote nasleep zal hebben bij mensen in de getroffen gebieden, ook mentaal. Als Nationaal Rampenfonds willen wij het geld besteden aan initiatieven die de lokale bevolking zullen bijstaan om het gewone leven na de ramp weer op te pakken.”

Op korte termijn zullen lokale organisaties steunaanvragen voor projecten kunnen indienen. De randvoorwaarden hiervoor zullen zeer binnenkort op de website www.giro777.nl worden gepubliceerd. Uiteindelijk besluit een lokaal goed ingevoerde commissie over de toekenning van de gelden.

Het Nationaal Rampenfonds heeft zich tot doel gesteld om te helpen ná de ramp, dus in Zuid-Limburg als het water weer gezakt is en alle bewoners hebben kunnen terugkeren naar hun huizen. “ Wij willen de samenleving een steun in de rug geven en daarom richten we ons op maatschappelijke initiatieven die lokaal worden aangedragen”, aldus Clémence Ross-van Dorp.