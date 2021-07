Pakketbezorger die man doodreed hoort OM 7 jaar cel en TBS eisen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Arnhem 7 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 19-jarige man uit Woerden die in november 202 in het Gelderse Wijchen een man doodreed nadat deze hem had aangesproken op zijn rijgedrag in een woonwijk. Dit meldt het OM maandag.

'Aanspreken pakketbezorger kostte hem zijn leven'

'Iemand die alleen maar zijn burgerplicht deed door een chauffeur aan te spreken op zijn rijgedrag, is op brute wijze om het leven gekomen. Opzettelijk aangereden, meegesleurd op de motorkap en toen niet één keer, maar twee keer overreden. Op een kille, natte novemberdag werd het slachtoffer weggerukt uit het leven', aldus de officier van justitie.

Man opzettelijk aangereden

Op 24 november 2020 liet een 42-jarige man samen met zijn vrouw de hond uit in Wijchen. De man spreekt een pakketbezorger aan op zijn snelheid in de woonwijk. Er ontstaat een woordenwisseling, waarna de man voor de bestelauto gaat staan om een foto te maken van het kenteken. Op dat moment geeft de 19-jarige bestuurder vol gas en rijdt de man aan.

Slachtoffer meegesleurd en 2x overreden

Het slachtoffer wordt eerst een stuk meegesleurd op de motorkap. Dan valt hij van de motorkap en wordt hij overreden. De pakketbezorger stopt en rijdt achteruit nog een keer over de man heen, die ter plaatse overlijdt aan zijn ernstige verwondingen. ‘Voor de ogen van zijn vrouw werd hij opzettelijk doodgereden. En wat deed de verdachte, toen hij direct daarna recht in de ogen keek van de vrouw die hij net weduwe had gemaakt? Hij stak zijn middelvinger op’, aldus de officier van justitie.

Doodslag

Juridisch is het voorval volgens het OM te kwalificeren als doodslag en het verlaten van de plaats van een ongeval. Doodslag kan bewezen worden, omdat de man meerdere handelingen opzettelijk heeft uitgevoerd, aldus de officier. Hij heeft gas gegeven terwijl het slachtoffer voor de auto stond, is minimaal 35 meter doorgereden terwijl de man op de motorkap lag én is nadat de man op het wegdek viel, twee keer over hem heengereden.

Schokgolf

De officier van justitie beschreef hoe de schok van deze daad zich als een vloedgolf verspreidde. ‘Zijn vrouw kreeg de eerste schokgolf in volle kracht over haar heen. Voor haar ogen was een vrij onnozele woordenwisseling plotsklaps getransformeerd tot een absolute nachtmerrie. De schokgolf trekt snel verder. Naar de buurtbewoners die ooggetuige waren van dit afschuwelijke tafereel. Naar heel Wijchen, dat zich tot op de dag van vandaag afvraagt: hoe heeft dit in ons mooi plaatsje kunnen gebeuren? En uiteindelijk reiken de schokgolven tot heel Nederland. Een stille tocht, verbazing, woede en verdriet. Waarom is het zo vreselijk mis gegaan op deze kille, natte novemberdag?’

Sterk verminderd toerekeningsvatbaar

De persoonlijke ontwikkeling van verdachte is een mogelijke verklaring, aldus de officier van justitie. Al vanaf zijn vroege jeugd vertoont hij normoverschrijdend en steeds gewetenlozer en gewelddadiger gedrag. Hoewel de verdachte vandaag niet, zoals tijdens eerdere verhoren en zittingen, alles ontkende, lijkt hij de impact van zijn handelen niet volledig te beseffen. Deskundigen concluderen dat de man als gevolg van een persoonlijkheidsstoornis sterk verminderd toerekeningsvatbaar is.

Langdurige behandeling

Als de verdachte niet langdurig behandeld wordt, schatten zij het risico op herhaling hoog in. Gezien dit risico, het strafblad van verdachte en het geringe effect van eerdere behandelingen binnen een jeugdinrichting, vinden deskundigen toepassing van jeugdstrafrecht niet passend. Dit advies heeft de officier van justitie laten meewegen in zijn strafeis. Maar ook eerdere veroordelingen van de verdachte, het feit dat hij zo bewust heeft gehandeld en zijn houding tijdens het onderzoek en de zittingen, wegen mee.

Impact reikt verder

De impact van de zaak reikt verder dan het enorme verlies van de nabestaanden. Ook de maatschappelijke impact is groot: ‘Verkeershufterig gedrag is helaas van alle tijden en alle plaatsen. Van te hard rijdende pakketbezorgers tot geen voorrang verlenen op een zebrapad: het is gevaarlijk en buitengewoon irritant. Maar menig burger zal zich eind november hebben afgevraagd: wil ik een asociale bestuurder hier nog wel op aanspreken? Of beland ik dan als goedwillende buurtbewoner ook onder een bestelbus.?’