Twee auto's in vlammen opgegaan

Twee auto's zijn in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan. Aan het Raadhuisplein in Stadskanaal brandde een auto aan een laadpaal uit.

Nadat de brand geblust is werd de elektrische auto in een containerbak met water ondergedompeld, om ervoor te zorgen dat de auto niet opnieuw in brand zou vliegen.

Niet veel later brandde een auto aan de Irenelaan in Stadskanaal uit. Omdat de brandweer uit Stadskanaal druk was met het blussen van de elektrische auto bij het gemeentehuis, werd de brandweer van Gasselternijveen opgeroepen voor de brand aan de Irenelaan.

De oorzaak van de branden is niet bekend.