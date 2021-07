Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar belastingfraude

Op maandag 19 juli heeft de FIOD een 50-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, 25 duizend euro contant geld, 70 duizend euro crypto valuta en een Rolex-horloge.

De FIOD is een onderzoek gestart na meldingen van banken bij de FIU van opvallende contante stortingen en geldopnamen. In de periode 2017 tot 2019 werd op zakelijke en privébankrekeningen van de verdachte Amsterdammer ruim 200.000 euro contant gestort en vervolgens werden weer grote bedragen contant opgenomen. Gedurende het onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de man wel inkomsten had, maar hierover geen aangifte IB heeft gedaan. Ook heeft hij mogelijk voor zijn bedrijf geen omzetbelasting betaald. De herkomst van het contante geld lijkt omzet, maar wordt nader onderzocht.

Ook gebruikte de man ten onrechte de naam van een FIOD-medewerker om zijn WhatsApp- en emailberichten naar derden kracht bij te zetten en vertrouwen te wekken.