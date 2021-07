Verdachte diefstal politiewagen aangehouden

De Roosendaler werd vrijdag 16 juli aangehouden omdat agenten vermoedden dat hij op de Van Effenlaan in drugs handelde. Terwijl de man geboeid in de politiewagen zat, ging hij er met het voertuig vandoor. De politieauto werd in de omgeving teruggevonden zonder de verdachte. Woensdag meldde de verdachte zich op het politiebureau en is hij met toestemming van de officier van justitie aangehouden. Hij is verhoord en heeft een dagvaarding gekregen om zich te verantwoorden voor een rechter.