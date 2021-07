Vader veroordeeld voor doden 4 maanden oude dochtertje

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 40-jarige man tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor het doden van zijn toen 4 maanden oude dochtertje. In de nacht van 9 maart 2020 heeft de man excessief geweld op haar toegepast. Het baby’tje heeft hierdoor ernstig schedel- en hersenletsel opgelopen wat haar fataal is geworden. De moeder van de baby is vrijgesproken van nalatigheid.

Onduidelijk wat precies gebeurd is

Omdat de man geen openheid van zaken geeft, blijft het onduidelijk wat er die nacht precies gebeurd is. Wel is duidelijk dat hij als enige in de buurt was toen het gebeurde. Na het toebrengen van het letsel heeft de man zich niet meer om zijn dochtertje bekommerd. Pas later die nacht, toen de moeder van de baby thuis kwam en het kapotte gezichtje en de grote bult op het hoofdje zag, is de huisartsenpost gebeld.

Willens en wetens

De rechtbank rekent het verdachte zeer zwaar aan dat hij zijn jonge, weerloze dochter niet de veiligheid en geborgenheid heeft geboden die zij nodig had. Hij heeft haar het meest fundamentele recht ontnomen, namelijk het recht op leven. Ook is de rechtbank van oordeel dat wanneer iemand dergelijk bruut geweld toepast op een heel jong en kwetsbaar kind, het niet anders kan dan dat hij willens en wetens de bedoeling – en daarmee ook vol opzet – had om haar van het leven te beroven. Hij heeft bij haar moeder, haar grote broer en andere naaste familieleden onherstelbaar leed aangericht.

Moeder vrijgesproken

De rechtbank spreekt de 38-jarige moeder van de 4 maanden oude baby vrij van nalatigheid. De rechtbank stelt vast dat zij niet thuis was op het moment dat het geweld is toegebracht. Ook heeft zij haar dochtertje niet in een hulpeloze toestand gelaten. Uit het dossier blijkt namelijk niet op welk tijdstip de moeder precies wist hoe ernstig het letsel bij haar dochtertje was.