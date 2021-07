Verdachte dodelijk ongeval motoragent 90 dagen langer vast

Onderzoek

Het onderzoek is nog steeds in volle gang. Een groot onderzoeksteam onderzoekt op dit moment alle beschikbare camerabeelden, de in beslag genomen goederen en hoort ooggetuigen. Daarnaast wordt er door forensisch verkeersspecialisten uitgebreid technisch onderzoek verricht. Het onderzoeksteam heeft sterke aanwijzingen dat de verdachte met opzet de motoragent heeft aangereden.

De verdachte is eerder betrokken geweest bij twee ongevallen, in 2015 en 2020. Bij het eerste incident, waarbij ook een politieagent betrokken was, is verdachte veroordeeld door de rechtbank Rotterdam voor een overtreding van de Wegenverkeerswet. Vorig jaar is verdachte betrokken geweest bij een ongeluk waarbij een vrouw overleed. Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat verdachte geen schuld heeft gehad aan de dood van de vrouw. De zaak is destijds geseponeerd.