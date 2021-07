Vier agenten en verdachte gewond bij schietincident A73 bij Horst

Eerder deze week, in de nacht van zondag op maandag, zijn op de A73 bij Horst vier agenten gewond geraakt. 'Twee agenten werden mishandeld door een verwarde man die ze vervoerden. Een derde en vierde agent raakten gewond bij het overmeesteren van de verdachte, die zelf ook gewond raakte', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Worsteling

De verdachte, een 26-jarige man uit Herkenbosch, vertoonde op zondagavond verward gedrag. Aan de politie is gevraagd om te ondersteunen bij vervoer naar een zorginstelling. Tijdens het vervoer is een worsteling ontstaan tussen de verdachte en de politie.

Geschoten op verdachte

Uiteindelijk heeft er buiten de politieauto een confrontatie plaatsgevonden tussen verdachte en meerdere agenten, alwaar een agent op de verdachte heeft geschoten. De verdachte is daarbij gewond geraakt, maar verkeert niet in levensgevaar.

Onderzoek rijksrecherche

De rijksrecherche doet momenteel, zoals gebruikelijk bij vuurwapengebruik door de politie, onderzoek naar het gebruik van het vuurwapen. De 26-jarige man wordt verdacht van poging zware mishandeling van ambtenaren in functie en verzet tegen zijn aanhouding. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft besloten dat de verdachte 14 dagen in voorlopige hechtenis moet blijven.