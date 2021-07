Politie maakt eind aan schermutselingen op Stadhuisplein

Rond middernacht ontstond op het Stadhuisplein een demonstratie van tientallen horecaondernemers en medewerkers. Dit protest verliep verder vreedzaam. Wel trok het de aandacht van het jongere uitgaanspubliek dat nog in de stad was na de sluiting van de horeca. Uiteraard was ook de politie in het centrum om een oogje in het zeil te houden.

Klap

Toen één van de jongeren werd aangesproken omdat hij aan het wildplassen was, ging deze er vandoor. De agenten wisten hem echter te achterhalen en wilden hem vervolgens aanhouden. Daarop sloeg de stemming onder de jongeren om en keerde een deel zich tegen de politie. Enkele jongeren wilden de aanhouding verhinderen en één collega liep daarbij een klap op.

Daarop werd de assistentie ingeroepen van meerdere collega’s die bezig waren met de noodhulp in de stad. Met een gezamenlijk optreden wisten deze de jongeren van het Stadhuisplein te verwijderen en keerde de rust weer terug. Er zijn enkele jongeren aangehouden voor het beletten belemmeren van politiemedewerkers.

De demonstrerende horecaondernemers en hun medewerkers hadden in de tussentijd zelf besloten om hun demonstratie te beëindigen.