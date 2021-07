Teveel gedronken, rijbewijs kwijt

Een 58-jarige Duitsers raakte vrijdagavond zijn rijbewijs kwijt omdat hij onder invloed van alcohol in zijn auto reed.

Op de Slepersdijk in Oostburg controleren surveillerende agenten de auto waar de man, met zijn vrouw, in zit. De man moet een blaastest doen. Uit die test blijkt dat hij teveel heeft gedronken en de man wordt meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. De uitslag van deze analyse wijst uit dat de man ongeveer drie keer meer heeft gedronken dan wettelijk is toegestaan. Zijn rijbewijs wordt ingevorderd door de agenten en hij krijgt een rijverbod.

Omdat zijn vrouw ook teveel heeft gedronken wordt de auto van het stel in bewaring genomen door de politie. Het voertuig kan weer opgehaald worden door iemand met een geldig rijbewijs.

Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Een officier van justitie bepaalt hoe de zaak verder afgehandeld gaat worden en of en wanneer de man zijn rijbewijs weer terug krijgt.