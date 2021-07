40 flatwoningen ontruimd na explosie en brand in Hoorn

In de nacht van zaterdag op zondag heeft zich in een woning in een flat aan de Astronautenweg in Hoorn rond 03.40 uur een explosie voorgedaan waarna er in het pand een grote brand uitbrak. Dit meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zondag.

Flatwoningen ontruimd

De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te blussen. De politie heeft alle andere woningen in de flat ontruimd. Het gaat om veertig woningen, de bewoners zijn elders opgevangen.

Controle constructie

De brandweer liet rond 04.40 uur weten dat de brand zo goed als uit was. Vervolgens is men begonnen met het controleren van de constructie van het flatgebouw en de woningen om te bepalen of en wanneer bewoners weer terug naar huis kunnen.

Sein veilig

Rond 06.45 uur gaf de brandweer het sein veilig en konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar hun woningen. Over de oorzaak van de explosie en brand is nog niets bekend. Een onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.