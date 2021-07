Mannen met messen plegen overval op casino in Made

In de nacht van zondag op maandag is bij een casino aan de Kerkstraat in het Brabantse Made een gewapende overval geweest. 'Voor zover bekend bedreigden twee overvallers het personeel en wisten met een geldbedrag te ontkomen. Niemand raakte gewond', meldt de politie maandag.