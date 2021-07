Tractor compleet afgebrand

Vrijdagmiddag is een tractor in brand gevlogen tijdens maaiwerkzaamheden aan de Drouwenerstraat in Bronnegerveen.

Weinig over van tractor

Brandweerkorpsen uit Borger en Gasselternijveen zijn ter plaatse gekomen om de brand te blussen, maar de tractor was niet meer te redden. Omdat de tractor midden in een weiland stond, was het voor de brandweer lastiger om bij het voertuig te komen. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.