Baby met ernstig letsel naar ziekenhuis, politie en OM starten onderzoek

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen nadat afgelopen woensdag een baby met ernstig letsel naar het ziekenhuis in Harderwijk was gebracht. Dit meldt de politie zondag.

Omstandigheden aanleiding onderzoek

'De omstandigheden vormden voor politie en OM aanleiding om het strafrechtelijk onderzoek te beginnen', aldus de politie.

Vader aangehouden

De vader van het kindje is aangehouden en inmiddels in verzekering gesteld op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het ontstaan van het letsel. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan in de woning. Dit kan mogelijk enkele dagen duren omwille van de zorgvuldigheid waarmee dat onderzoek moet worden gedaan. Er is op dit moment geen aanvullende informatie over deze zaak, zo laat de politie zondag weten. Hoe het met de baby gaat is niet bekendgemaakt.