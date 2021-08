Auto knalt tegen boom en bestuurder is verdwenen

Aan de sporen op het wegdek te zien heeft de bestuurder in de nacht van zaterdag op zondag vermoedelijk de bocht gemist op de Dorpsstraat in Vriescheloo en is hierdoor tegen een aangereden rond 02.45 uur.

Rook

Vanwege rook dan wel damp heeft de politie uit voorzorg de brandweer ter plaatse laten komen. Wat men zag was vermoedelijk damp van koelvloeistof wat vrij kwam.

De brandweer inzet was hierdoor niet noodzakelijk.

Bestuurder verdwenen

De bestuurder/bestuurster was niet meer bij het voertuig aanwezig. De brandweer heeft nog in de omgeving gezocht onder andere met behulp van warmtebeeldcamera, maar niemand aangetroffen.

Politie spoort bestuurder op

Na een korte speurtocht heeft de politie de bestuurder thuis aangetroffen. Hem/haar wordt zeker het verlaten van plaats ongeval ten laste gelegd. Of er ook drank in spel was is niet bekend. De auto is afgesleept door bergingsbedrijf Fruitema.