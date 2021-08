Johan Remkes per 1 december voorzitter commissie onderzoek Aanpak Ring Zuid

Voor het onderzoek naar de kostenoverschrijdingen bij Aanpak Ring Zuid is een commissie samengesteld bestaande uit Caspar van den Berg (prof. dr. Rijksuniversiteit Groningen, bestuurskunde) en Leentje Volker (prof. dr. ir. Universiteit Twente, Integrated Project Delivery). 'Johan Remkes zal per 1 december 2021 als voorzitter tot deze commissie toetreden, nadat hij zijn werkzaamheden als waarnemend gouverneur in Limburg heeft beëindigd', zo heeft de provincie Groningen bekendgemaakt.