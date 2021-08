Man met scootmobiel raakt te water in Boxtel

Snel op het droge

Brandweer, ambulance en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse. Ter plaatse was een man door onbekende oorzaak met zijn scootmobiel in de Dommel terecht gekomen, brandweerlieden kregen de man weer snel op het droge.

Ziekenhuis

De in allerijl gealarmeerde duikploeg hoefde niet meer in actie te komen. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.