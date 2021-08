Zeer grote brand verwoest loods met foodtrucks Turbinestraat Amsterdam-West

In de nacht van woensdag op donderdag werd de brandweer rond 00.34 uur gealarmeerd voor een brandgerucht in een loods aan de Turbinestraat in Amsterdam-West. 'Enkele minuten later, toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het te gaan om een serieus ontwikkelde en uitslaande brand', zo meldt de brandweer donderdag.

Opgeschaald

'Daarom is er onmiddellijk opgeschaald naar (zeer) grote brand om veel menskracht en voertuigen ter plaatse te krijgen voor de brandbestrijding', aldus de brandweer. De loods heeft een oppervlakte van ongeveer 1000 m² en stond volledig in de brand. De loods was niet meer te redden, daarom zette de brandweer in op het beperken van schade en het behoud van naastgelegen panden.

Overslag brand voorkomen

Vanaf alle zijden werd het vuur met meerdere autospuiten en autoladders bestreden. Vanwege de behoefte aan veel bluswater is er grootschalig watertransport ingezet. Ook heeft de brandweer waar mogelijk goederen uit de directe omgeving, waaronder enkele auto’s, in veiligheid gebracht.

Foodtrucks en gasflessen

In de loods van de brand bevonden zich diverse voertuigen, gasflessen en foodtrucks. Bij de brand kwam er veel rook vrij en die trok vrijwel recht omhoog. De brandweer heeft de omgeving tijdens de brand continu in de gaten gehouden met betrekking tot de rookontwikkeling. Aangezien de loods op een bedrijventerrein staat en er weinig wind stond, was de overlast voor de omgeving beperkt.

04.00 uur: Brand onder controle

Iets voor 04.00 uur was de brand onder controle en werd het sein brand meester gegeven. Er wordt een kraan ingezet om de instabiele constructie voorzichtig te slopen. De brandweer zal nog geruime tijd bezig zijn met (na)bluswerkzaamheden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk. De omvang van de schade is eveneens nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand.