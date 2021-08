Verhuizen is een hele klus

Hoe beter je een verhuizing voorbereidt, hoe soepeler deze zal verlopen. Doe je heel de verhuizing zelf of laat je dit doen door een verhuisbedrijf? Verhuizen in steden wordt steeds meer een uitdaging. In grote steden zoals Amsterdam is het voor particulieren zonder de juiste apparatuur steeds lastiger om een vlotte verhuizing te realiseren. Verhuisbedrijf Amsterdam biedt hiervoor ideale oplossingen. Een snelle verhuizing en garantie dat alles met grote zorg wordt vervoerd.

Het maken van een checklist

Net als iedere grote klus is een verhuizing ook een hele onderneming. Iedere grote klus vraagt om een goede strakke planning. Natuurlijk met daarin ook wat ruimte voor onvoorziene dingen, maar de grote nachtmerrie is natuurlijk alles nog op het laatste moment moeten regelen en daardoor dingen vergeten. Hieronder worden de Do’s en Don’ts genoemd die jou zullen helpen om op een vlotte manier te kunnen verhuizen.

Do’s & don’ts

Allereerst kijken we naar de Do’s bij het verhuizen. Dingen die je echt gedaan moet hebben die zullen leiden tot een soepele verhuizing. Zorg dat je je meubels hebt opgemeten. Er is niets zo vervelend als er tijdens de verhuizing achter komen dat dingen toch niet passen of niet op de manier vervoerd kunnen worden zoals je in gedachten had. Zorg dat je weet welke meubels je kunt of moet demonteren en doe dit niet tijdens de verhuizing. Dit klinkt natuurlijk erg voor de hand liggend, maar de juiste regelen is natuurlijk nog lastig. Alle bananendozen verzamelen van de lokale supermarkt is een manier. Maar online en in de offline bouwmarkten is een groot assortiment te vinden voor verschillende prijzen. Zorg dat je goed onderzoekt van tevoren wat dozen je nodig hebt en hoeveel je er denkt nodig te hebben. Rekening zeker wat ruimer dan je inschat. Je wilt natuurlijk niet met vuilniszakken vol kleding of andere spullen blijven schouwen.

Verhuizen is natuurlijk het ideale moment om ook wat spullen weg te doen die je echt niet meer gebruikt! Tijdens de verhuizing kom je er vaak achter dat je toch meer spullen hebt dan je denkt te hebben. Gooi dan ook spullen die je echt niet meer gebruikt weg, doe je dit niet, dan neem je het risico dat ze je bij je nieuwe stekkie in de weg gaan liggen. Er mag ook weer ruimte komen voor nieuwe dingen.

De Don’ts, misschien wel even belangrijk als de Do’s. Een veelgemaakte fout is het dicht tapen van kastdeuren. Dit zorgt voor schade aan de lak en is doodzonde. Zorg ervoor dat de lades leeg zijn voordat je ze gaat verplaatsen. Pak verhuisdozen niet meteen uit als ze binnen staan. Er is niks zo vervelend als een verhuizing nog rommeliger maken dan dat het al is. Ben je bang om spullen kapot te maken tijdens de verhuizing? Denk dan eens aan een professioneel verhuisbedrijf. Zij zijn verzekerd voor de schade. Zo hoef jij je over zeker een ding niet meer druk te maken.