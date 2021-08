Investeren in digitale munten wordt weer populairder

Bitcoin komt weer in beeld

Nadat de Bitcoin koers z’n eerdere top bereikte in 2017, leek Bitcoin kopen steeds minder populair te zijn. Er werd niet meer over gesproken bij de bakker op de hoek van de straat en ook in de media verschenen nauwelijks nog berichten over de digitale munt. Inmiddels is die trend doorbroken. Bitcoin bereikte eerder dit jaar een nieuwe top in haar koers, welke veel hoger was dan de eerdere top uit 2017. Daarbij lijkt Bitcoin- of Ethereum kopen aanzienlijk makkelijker te zijn geworden dan voorheen. Zonder veel kennis over de technologie achter deze munten is het mogelijk om te investeren in een digitale munt.

Koersen van digitale munten volatiel

Een ding is niet veranderd in de laatste jaren: de volatiliteit van de verschillende digitale munten. Nog altijd beweegt de koers van Bitcoin en daarmee ook de koers van andere digitale munten hard op en neer. Na de stijging tot ver boven de 60.000 Amerikaanse dollar leverde de koers ruim 30% in. Inmiddels lijkt de koers opnieuw te zijn begonnen aan een stijging, mede door geruchten over Tesla en Amazon.

Bitcoin mogelijk gebruikt als betaalmiddel

Waar Bitcoin tot nu toe vooral een beleggingsproduct was voor veel mensen, lijkt daar de komende tijd verandering in te komen. Eerder maakte Tesla al bekend dat het bedrijf betalingen met Bitcoin zou gaan accepteren. Hoewel dat bericht al snel weer werd ingetrokken, is het nu opnieuw gedeeld. Ook deed een gerucht over Amazon de ronde. Het Amerikaanse bedrijf zou een vacature hebben uitgezet voor een specialist op het gebied van blockchain technologie, met als voornaamste doel het aanbieden van de mogelijkheid om met Bitcoin te betalen. Dit gerucht werd al snel ontkracht door Amazon. Feit dat er steeds meer geruchten de ronde doen, maakt de kans relatief groot dat Bitcoin de komende jaren mogelijk vaker als betaalmiddel gebruikt zal worden.

Beleggingen in algemene zin populairder

Niet alleen investeringen in Bitcoin zijn populairder geworden. Ook investeringen in algemene zin worden door steeds meer mensen overwogen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het aantal huishoudens wat sinds vorig jaar actief is op de beurs explosief steeg ten opzichte van eerdere jaren. Het hangt samen met het feit, dat Nederlanders steeds meer spaargeld hebben. Iets wat zeer waarschijnlijk het gevolg is van het niet op vakantie kunnen gaan. Het vakantiegeld en bijvoorbeeld een eindejaarsbonus zijn hierdoor nog niet verbruikt door de meeste mensen.