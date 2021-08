Twee tieners gearresteerd voor reeks geweldsincidenten

De politie heeft zaterdagochtend in Zeeland twee jongens aangehouden voor een reeks ernstige geweldsincidenten in de regio Schouwen. Dit meldt de politie zaterdag.

Serie incidenten

Politie en justitie zijn een onderzoek gestart naar de serie incidenten in Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke tussen zaterdag 31 juli en vrijdag 6 augustus. Dit onderzoek leidde zaterdagmorgen naar de regio Rotterdam. In Vlaardingen werd een 17-jarige jongen uit deze plaats aangehouden. In Schiedam werd een 14-jarige jongen in zijn woonplaats gearresteerd. Beide verdachten zijn voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze worden zaterdag verhoord.

Verdenkingen

De politie was dit tweetal al vrij snel op het spoor toen ze direct na de laatste mishandeling op een camping aan de Maireweg in Burgh-Haamstede door gealarmeerde agenten werden gecontroleerd. Omdat de 21-jarige slachtoffers nog naar het ziekenhuis moesten en er nog onvoldoende verdenkingen richting het tweetal was, werden hun gegevens genoteerd. Toen de verdenkingen sterker werden, is het tweetal zaterdagmorgen gearresteerd. Politie en justitie onderzoeken hun betrokkenheid bij de reeks incidenten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Beide verdachten hebben beperkende maatregelen opgelegd gekregen.