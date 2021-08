Meisje (17) 's nachts door man van fiets af getrokken in Halsteren

De recherche is een onderzoek gestart nadat een 17-jarig meisje, dat in de nacht van zondag op maandag onderweg naar huis was, van haar fiets werd getrokken door een onbekende man. 'Een man met hond zou mogelijk getuige zijn geweest van het voorval', zo meldt de politie dinsdag.