Minister Ollongren bezoekt door overstroming getroffen Valkenburg aan de Geul

'Limburg dubbel getroffen'

Ollongren: 'Limburg is dubbel getroffen: de enorme schade door de waterramp, midden in het hoogseizoen, terwijl de ondernemers de gevolgen van corona nog te boven moesten komen. Prioriteit is nu de nazorg en hoe we zo’n ramp in de toekomst voorkomen. Het rapport van het ICCP onderstreept de dringende noodzaak om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Ik ben onder de indruk van de grote veerkracht van Limburg: de gezamenlijke inspanning van inwoners, bedrijven, instellingen en overheden, en de steun uit alle delen van het land, maakt dat Limburg deze ramp te boven zal komen.'

Afwikkeling schade

In een afsluitend gesprek met bestuurders van de provincie, het waterschap en enkele burgemeesters (Venlo, Sittard-Geleen, Meerssen en Valkenburg) heeft ze stil gestaan bij de impact van de ramp en de afwikkeling van de schade. Bij deze afwikkeling zal oog zijn voor snelheid en onvoorziene gevallen. Er is ook stil gestaan bij de wederopbouw en hoe een ramp van deze omvang in de toekomst te voorkomen.

Maaswerken

De Maaswerken van de afgelopen 20 jaar na de zware overstromingen van 1993 en 1995 hebben hun nut bij deze ramp bewezen. Het is nu van belang richting de toekomst de bewoners in Limburg te beschermen tegen het overlopen van beken en zijrivieren. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat we, samen met rijksoverheid, Provincie, Waterschap en andere Limburgse gemeenten, deze ramp sterker dan ooit te boven komen', aldus Ollongren

'Verhalen uit eerste hand'

Daan Prevoo, burgemeester Valkenbrug: 'Ontzettend goed dat onze minister van Binnenlandse Zaken persoonlijk naar Valkenburg aan de Geul komt om te zien wat de wateroverlast in onze gemeente heeft aangericht. Door de gesprekken met de getroffen inwoners, ondernemers en zorgverleners heeft ze de verhalen uit eerste hand kunnen vernemen. Ze heeft dus een goed beeld van de enorme materiële, psychische en sociale schade in onze gemeenschap. Maar ook van de veerkracht en de gedrevenheid om weer opnieuw met de toekomst van Valkenburg aan de slag te gaan. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we, samen met rijksoverheid, Provincie, Waterschap en andere Limburgse gemeenten, deze ramp sterker dan ooit te boven komen.'