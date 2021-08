Kerstpakket voor medewerkers populairder dan ooit!

Kerstmis is een zalige tijd. Het is een moment om te delen met de belangrijkste mensen uit jouw leven. Het is een tijd van gezellig samen zijn, van vreugde en vergeving. Voor een bedrijf zijn de werknemers uiteraard de belangrijkste personen. Daarom is het niet meer dan logisch dat je jouw medewerkers ook een keer in de bloemetjes zet. In dit artikel vertellen we jou waarom het kerstpakket voor medewerkers populairder is dan ooit tevoren.

Work hard, play hard

Het is een quote die heel veel bedrijfsleiders zichzelf toewijzen. Alleen zijn het niet alleen de leidinggevenden die een heel jaar lang hard aan het werk zijn geweest. Ook de gewone medewerkers laten dag in dag uit het beste van zichzelf zien.

Wat je heel vaak ziet in grote bedrijven, is dat men van bovenaf te weinig appreciatie toont voor het werk van de medewerkers. Op korte termijn is dat misschien niet zo erg, maar op de lange termijn is dit nefast voor een vlotte samenwerking.

Om optimaal te presteren, moet iedereen het gevoel hebben dat zijn of haar werk ertoe doet. Appreciatie tonen voor je medewerkers is dan ook helemaal niets teveel gevraagd. In de praktijk zien we echter dat het nog veel te weinig gebeurt. Daardoor blijven medewerkers soms niet gemotiveerd op langere termijn.

Werknemers die hard werken, moeten ook stevig worden beloond... en dat betekent niet altijd opslag!

Een cadeau is soms veel leuker dan extra geld

Beeld jezelf eens in dat je terug 12 jaar bent. Het is jouw verjaardag en de hele familie is uitgenodigd. Bij het binnenkomen krijg je van iedereen een enveloppe, met daarin een kleine som geld. Het standaard zinnetje dat ze daarbij gebruiken is: “ik wist niet meer wat ik voor je moest kopen, dus hier is een centje voor je spaarpot”. Wees eens eerlijk: had jij ook liever dat speelgoedje gehad?

In dat opzicht blijven mensen steeds als een kind. Af en toe hebben we veel liever een verrassend cadeau, dan een extra bonus. Cadeaus geven is fijn, maar ze krijgen is stiekem toch nog een beetje leuker.

Wat je geeft is ook van belang

Natuurlijk is het wel de geste die telt, maar toch blijft wat je geeft ook belangrijk. Ik snap wel dat je niet voor elke werknemer een individueel cadeau kunt uitzoeken. Daarmee zou je heel wat tijd verliezen en bovendien moet je alle werknemers daarvoor even goed kennen.

In de plaats daarvan, kan je natuurlijk wel een universeel cadeau zoeken voor je medewerkers. Wat dacht je van leuke kerstpakketten?

Een kerstpakket was vroeger misschien niet zo populair, maar de laatste jaren is de trend enorm in opmars. De reden daarvoor? Kerstpakketten zijn nu leuker en uitgebreider dan ooit tevoren.

Er zijn vandaag de dag ook al veel verschillende soorten kerstpakketten in de handel verkrijgbaar. Net dat maakt het extra leuk om er nu zo eentje te geven. Als je even goed rondkijkt en er iets leuks uitkiest, dan ben je gegarandeerd zeker van een origineel cadeau.

Vaak is het zelfs zo, dat je als bedrijf een kerstpakket kunt laten personaliseren. Dit maakt dat je werknemers steeds aan je bedrijf zullen denken, ook wanneer ze thuis gezellig genieten.

Waarom met kerstmis?

Er zijn zoveel periodes in een jaar, waarom dan precies een geschenk met kerst? Wel, zo goed als iedereen houdt ervan om de feestdagen te vieren met vrienden en familie. Op zo’n momenten worden de pakketjes al gauw bovengehaald.

Met kerst is iedereen dus echt in de stemming om een cadeautje te krijgen. Bovendien is het een mooie periode, gezien het nieuwe jaar dan ook bijna begint. Een kerstpakket geven is als zeggen: “bedankt voor het harde werk dit jaar, op naar het volgende”.

Werknemers verwachten onbewust vaak zelfs een kleine attentie van het bedrijf in deze dagen. Niet dat ze er continu mee bezig lopen, maar als ze niets krijgen zal dat geen fijn gevoel geven. Aan de andere kant, zorgt het krijgen van een geschenk er net voor dat ze een heel positief gevoel krijgen.

Op die manier zullen ze ook na de feestdagen nog gemotiveerder zijn om terug aan de slag te gaan. Een kerstcadeautje kan ervoor zorgen dat jouw medewerkers net dat stapje verder willen gaan voor jou en je bedrijf.

Conclusie

Bekijk zeker eens of jouw bedrijf ook geen kerstpakketten kan voorzien dit jaar. Eigenlijk heeft het alleen maar voordelen, dus waar wacht je nog op? Maak je medewerkers blij met een kleine attentie en je zult merken dat cadeautjes geven ook voor een fijn gevoel zorgt!