Politie onderzoekt melding overval in Soephuisstraatje centrum Groningen

De politie in Groningen kreeg woensdagavond rond 18.20 uur een melding van een mogelijke overval op een pand aan het Soephuisstraatje in het centrum van Groningen.

Onderzoek

Agenten in kogelwerende vesten gingen ter plaatse. 'Op dit moment is het onbekend wat zich hier precies heeft afgespeeld. Daarom doen wij in en om het pand onderzoek', aldus de politie. Op dit moment is niet bekend wat het onderzoek van de politie heeft opgeleverd.