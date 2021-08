Premier Rutte bezoekt aardbevingsgebied Groningen

Demissionair premier Rutte brengt donderdag 12 augustus een werkbezoek aan de provincie Groningen. Dit heeft het ministerie van Algemene Zaken bekendgemaakt. 'Het bezoek staat in het teken van de schadeafhandeling, de versterkingsoperatie en de energietransitie in de regio', aldus het ministerie.

Aardbevingsgebied

In Loppersum spreekt minister-president Rutte, in aanwezigheid van waarnemend burgemeester Beukema van de gemeente Eemsdelta, met leden van de Commissie Bijzondere Situaties. Deze onafhankelijke commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Bijzondere Situaties, die wordt ingezet om mensen in urgente bijzondere situaties in het aardbevingsgebied snel te kunnen helpen.

Stut-en-Steun

Aansluitend gaat de minister-president naar het steunpunt Stut-en-Steun in Loppersum. Hier kunnen inwoners terecht voor ondersteuning in het proces rondom de afhandeling van mijnbouwschade.

Invloed op versterkingsoperatie

Later op de middag bezoekt minister-president Rutte in Steendam Tjuchem de projectgroep ‘Dorp in eigen hand’. Dit initiatief geeft inwoners invloed op de versterkingsoperatie in hun eigen gemeente.

Waterstoftankstation Qbuzz

Het bezoek wordt afgesloten bij de Groningse busremise van OV-bureau Groningen Drenthe. Hier is onlangs een van de grootste groene waterstoftankstations van Europa geopend en zijn 20 nieuwe waterstofbussen door Qbuzz in gebruik genomen. Commissaris van de Koning en tevens bestuursvoorzitter van het Nationaal Programma Groningen, de heer Paas is hierbij aanwezig.