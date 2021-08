De opkomst van online versproducten bestellen

Online versproducten bestellen steeds populairder

Zo is vers vlees online bestellen steeds eenvoudiger geworden. Vooral gemak is een van de belangrijkste redenen waarom steeds meer mensen hun versproducten online bestellen. Denk hierbij aan vlees, groente, fruit, zuivelproducten, brood en kaas. Veel mensen bestellen deze producten bij een gespecialiseerde webshop. Wij vertellen je in dit artikel wat wij aan onderzoek hebben gevonden en hoe het zit met de toekomst van het bestellen van versproducten online. Lees snel verder voor meer informatie.

Onderzoek online versproducten

Wij vonden een onderzoek van DirectResearch, waarbij de ervaringen en wensen van consumenten betreft versproducten zijn onderzocht. Zo is daadwerkelijk bewezen dat veel consumenten dankzij de coronacrisis hun eerste online vers-bestelling deden, waarbij ze bijvoorbeeld vlees zoals picanha bestelden. Er werd door ruim 36 procent aangegeven dat zijn in 2020 voor het eerst versproducten bestelden. Echter blijft gemak de voornaamste reden voor consumenten om versproducten online te bestellen.

Bestellingen vers afgeleverd

Tevens is uit dit onderzoek gebleken dat consumenten tevreden zijn omtrent het bezorgen van de versproducten. Zo bleven de producten wanneer mensen niet thuis waren toch goed gekoeld en werden de versproducten onbeschadigd geleverd. Het is namelijk van groot belang dat de versproducten op de veiligste en snelste wijze bij de consument worden geleverd. Hierbij is een zorgvuldig bezorgingsproces nodig, waarbij de producten slechts 12 uur onderweg zijn.

Het nieuwe normaal

Het afgelopen jaar werd er een grote groei gezien in het aantal bestellingen van versproducten online. Naar verwachting zal dit zich ook zo blijven doorzetten. Steeds meer mensen hebben het online winkelen ontdekt sinds de coronacrisis en maakten daardoor kennis met de diverse voordelen van het bestellen van versproducten online. Niet alleen hoef je zo niet naar de supermarkt te gaan, waar de kans op besmetting groter is. Je hoeft überhaupt niet meer de deur uit en krijgt gewoon alles thuis tot in de koelkast bezorgd. Vooral voor ouderen is dit een echte uitkomst, maar ook voor mensen met gezinnen, mensen die thuis nog tot laat doorwerken en geen tijd hebben om naar de supermarkt te gaan, enzovoort.

Ga jij ook vaker versproducten online bestellen?