Celstraf geëist tegen schoonmaker wegens heimelijk opnemen slaapkamerfilmpjes

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdagmiddag achttien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 51-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die ervan wordt verdacht heimelijk opnames te hebben gemaakt in de slaapkamer van het huis waar hij als schoonmaker werkte. Dit heeft het OM bekendgemaakt.

Draadloos cameraatje slaapkamer

Als schoonmaker had de man vrij toegang tot de woning van de vrouw, ook als de vrouw zelf afwezig was. De man had van de vrouw het wachtwoord van het WiFi-netwerk gekregen, zodat hij via zijn telefoon naar muziek kon luisteren. De man beschaamde het vertrouwen van de vrouw: hij sloot een draadloos cameraatje aan op de router van de vrouw en verborg dat cameraatje in haar slaapkamer. Dankzij de internetverbinding kon hij vanaf een afstand live meekijken.

Intieme opnames op telefoon verdachte

Op de telefoon van de verdachte zijn verschillende filmpjes aangetroffen waarop de vrouw met haar vriend intiem was. Bij de doorzoeking van de woning van verdachte is meer beeldmateriaal van seksuele aard aangetroffen. Het is helaas niet gelukt de identiteit van de personen op die filmpjes te achterhalen.

Seksueel beeldmateriaal

De man wordt verdacht van hacken, afluisteren van gesprekken, het stiekem vervaardigen van seksueel beeldmateriaal en het bezit daarvan. De verdenking geldt de periode van 1 januari 2020, het moment dat artikel 139h van het Wetboek van Strafrecht in werking is getreden, tot 12 april 2021, de dag dat de man werd aangehouden. In artikel 139h staat onder meer dat het strafbaar is om seksueel beeldmateriaal te delen met als doel een ander schade toe te brengen.

Toevertrouwd

'Verdachte heeft als schoonmaker toegang tot het privédomein van de vrouw toevertrouwd gekregen. Dat vertrouwen is nogal wat, want in je eigen huis, en dan met name in je eigen slaapkamer, daar ben je volledig vrij in je doen en laten. (-) Uit de verklaring van de vrouw blijkt dat dit alles bij haar heeft geleid tot gevoelens van onzekerheid, onveiligheid en angst. Zij zal tot in lengte van jaren moeten leven met de angst dat er op enig moment beelden van haar seksuele activiteiten kunnen opduiken op het internet', aldus de officier van justitie op de zitting.