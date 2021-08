Dode jonge hond met lint om nek in buitenbad Sloterparkbad aangetroffen

Afgelopen dinsdagavond 10 augustus hebben twee melders een dode jonge hond met een lint om zijn nek aangetroffen in het buitenbad van het Sloterparkbad aan de President Allendelaan. Dit meldt de politie vrijdag. 'Team milieu is op zoek naar de melders en naar getuigen', aldus de politie.

Jongens in bootje

Omstreeks 17.00 uur varen twee jongens in een bootje in het buitenbad van het Sloterparkbad. Als ze langs de steiger varen zien zij een dode jonge hond met een lint om zijn nek in het water liggen. Kort daarna komen medewerkers van de dierenambulance en een hondengeleider ter plaatse.

'Mogelijk opzet'

Het dode dier is inbeslaggenomen en Team Milieu doet onderzoek waarbij ze niet uitsluiten dat de hond met opzet in het water is gedumpt. Het onderzoeksteam komt graag in contact met de twee jongens die de jonge hond hebben aangetroffen. Ook komt het team graag in contact met getuigen die weten van wie de hond is of in de dagen daarvoor iets verdachts hebben gezien bij de steiger aan het Sloterparkbad.

Getuigenoproep

Bent u één van de melders die de jonge hond heeft aangetroffen? Herkent u de hond op de foto en/of weet u bij wie hij hoort? Heeft u de dagen voor dinsdag 10 augustus iets verdachts gezien bij de steiger van het Sloterparkbad? Neem dan contact op met het onderzoeksteam van de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook op 0800-7000. Verwijs daarbij naar proces-verbaalnummer PL1300_ 2021164511.