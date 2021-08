Gewonden bij schietpartij in Huissen

Het incident vond plaats in een woning aan de Holthuizerdreef en er is één persoon gewond naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie is er een tweede slachtoffer van de schietpartij.

Verdachte stond op dak

De verdachte stond met een vuurwapen op het dak van een woning aan de Holthuizerdreef.staan. Hij is door de politie aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen. De recherche stelt een onderzoek in.