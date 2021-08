Brand in woning na melding van vuurwapen

Zaterdagochtend kreeg de politie een melding over vuurwapens in een woning aan de Bilderdijkstraat in Den Bosch. Omdat men bij aankomst rook uit de woning zag komen werd de brandweer gealarmeerd. Na overleg tussen de politie en brandweer werd de DSI ingezet. Zij hebben uiteindelijk de voordeur open gebeukt, maar omdat er veel rook in de woning stond konden zij niet naar binnen.