Man aangehouden voor witwassen, luxe Mercedes in beslag genomen

De verdachte zat samen met nog twee mannen in een auto die door de politie gecontroleerd werd. Het drietal gedroeg zich direct zeer vervelend tegen de agenten. De bestuurder van de auto, een 27-jarige man uit Tholen, bleek na een speekseltest mogelijk onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. In de kofferbak van zijn auto vonden agenten inbrekerswerktuigen. De man is vervolgens aangehouden voor rijden onder invloed en witwassen. Dit laatste omdat hij op papier geen inkomen heeft, maar wel in het bezit was van een luxe Mercedes. Bovendien had hij ook een flink geldbedrag op zak. De inbrekerswerktuigen en zijn auto zijn in beslag genomen. Voor het bezit van de gereedschappen krijgt de verdachte een proces-verbaal. De man is overgebracht naar het politiebureau waar bloed bij hem is afgenomen. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.