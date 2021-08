Auto slaat over de kop in Exloo

Op de Boslaan in Exloo is woensdag een automobiliste met haar voertuig over de kop geslagen. Daarbij heeft de vrouw met haar auto een lantaarnpaal geramd.

Niet gewond

De vrouw is nagekeken in de ambulance. Zij mankeert niks. De toedracht van het ongeval is niet duidelijk. Volgens eigen zeggen zou de bestuurster zich hebben vergist in het gaspedaal en de rem.