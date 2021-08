Man (27) neergestoken in woning Bleiswijk

Woensdagmiddag even voor 12.30 uur is een 27-jarige man in een woning aan de Lelieweg in Bleiswijk neergestoken. 'Kort na het incident is een 38-jarige verdachte aangehouden. De toedracht van het incident is in onderzoek', zo meldt de politie.

Melding

De politie kreeg even voor 12.30 uur een melding van een steekpartij in een woning in Bleiswijk. Het slachtoffer werd liggend op de grond aangetroffen, en met hulp van het mobiel medisch team is hij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis vervoerd. Daar wordt hij aan zijn verwondingen behandeld.

Aanhouding verdachte

De politie startte direct een onderzoek naar de verdachte. In de omgeving van de Lelieweg werd een 38-jarige man aangehouden. Hij zit vast en wordt gehoord. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. De politie is druk bezig met het onderzoek in de woning aan de Lelieweg. Naast het sporenonderzoek vinden er ook gesprekken met getuigen plaats.